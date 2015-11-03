Восстановить работу сайта на джумле

День добрый! Нужна помощь в организации цикла вывода новостей на Wordpress. В общем стоит такая задача. Есть макет [url=http://prntscr.com/8ybg1b]http://prntscr.com/8ybg1b[/url] Вот подскажите мне как можно организовать вывод новостей с разной шириной анонса. Если делать вывод подряд, то иногда получаются ...