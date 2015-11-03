Восстановить работу сайта на джумле

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки148 просмотров
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Был сайт и эл. магазин на джумле

Его взламали.

Нужно восстановить если это возможно его работу и поудалять вирусы

8 лет назад
impikassoo
Игорь 
39 летНидерланды
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
онлайн
8 лет назад
$10
1 день
Все круто! Без лишних вопросов и левого текста восстановил работу сайта за час, все работает как и прежде. Спасибо!
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