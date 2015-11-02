Нужна помощь по Wordpress.

День добрый!

Нужна помощь в организации цикла вывода новостей на Wordpress.

В общем стоит такая задача. Есть макет http://prntscr.com/8ybg1b

Вот подскажите мне как можно организовать вывод новостей с разной

шириной анонса. Если делать вывод подряд, то иногда получаются дырки по

типу http://prntscr.com/8ybhly

Дырка 1 - получается из за того, что следующая новость не влезает по ширине, а

дырка 2 - из за того, что следующая партия подгружается по кнопке

"Показать еще" через AJAX.

Нужно натолкнуть на мысль...