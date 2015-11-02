Нужна помощь по Wordpress.

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки155 просмотров
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День добрый!

Нужна помощь в организации цикла вывода новостей на Wordpress.

В общем стоит такая задача. Есть макет http://prntscr.com/8ybg1b

Вот подскажите мне как можно организовать вывод новостей с разной

шириной анонса. Если делать вывод подряд, то иногда получаются дырки по

типу http://prntscr.com/8ybhly

Дырка 1 - получается из за того, что следующая новость не влезает по ширине, а

дырка 2 - из за того, что следующая партия подгружается по кнопке

"Показать еще" через AJAX.

Нужно натолкнуть на мысль...

WordPress
8 лет назад
Sk-don
Сергей 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад