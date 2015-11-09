Натянуть готовый шаблон опенкарта на движок

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок175 просмотров
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Требуется натянуть готовый шаблон опенкарта на движок. Шаблон - http://www.templatemonster.com/ru/demo/44137.html

Цену указать в заявке.

8 лет назад
alexuc
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
promodex
Алексей 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$60
1 день
Работа сделана в срок. Все по тех заданию. Всегда на связи. Будем работать дальше
Оплата произведена вовремя. Проблем не было. Хорошая постановка задачи. На связь выходит постоянно. Рекомендую к сотрудничеству.