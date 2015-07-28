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›› Наша команда занимается разработкой сайтов с 2011 года.
›› Возьмемся за разработку проекта с любым уровнем сложности.
›› Высокое качество и своевременная сдача проектов.
Навыки нашей команды:
›› Качество
›› Сроки
›› Цена
Программирование:
›› PHP5
›› Javascript
Верстка:
›› HTML5
›› CSS3
›› jQuery
›› Ajax
Дизайн:
›› Дизайн сайтов
›› Дизайн баннеров
›› Дизайн логотипов
Системы управления:
›› Wordpress
›› OpenCart
Фреймворки:
›› Yii
›› Zend
›› Codeigniter
SEO:
›› Продвижение под ключ
›› Оптимизация сайта
›› Контекстная реклама
Поддержка:
›› Тех. поддержка сайта
Абсолютно любой проект должен начинаться с ТЗ. Если у вас его нет, то не беда - вы смело можете рассчитывать на профессиональную помощь по его составлению. Только при наличии полного ТЗ, возможно объективно оценить сложность, объем и стоимость работы по любому проекту.
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Сайт: http://promodex.net
Рейтинг: https://it-rating.in.ua/promodex
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