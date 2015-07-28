promodex

Алексей promodex

 
39 летУкраина/Харьков
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка сайтов / Продвижение сайтов / Дизайн сайтов

Воспользуйтесь нашими услугами и получите бесплатный аудит сайта в подарок!

›› Наша команда занимается разработкой сайтов с 2011 года.

›› Возьмемся за разработку проекта с любым уровнем сложности.

›› Высокое качество и своевременная сдача проектов.

Навыки нашей команды:

›› Качество

›› Сроки

›› Цена

Программирование:

›› PHP5

›› Javascript

Верстка:

›› HTML5

›› CSS3

›› jQuery

›› Ajax

Дизайн:

›› Дизайн сайтов

›› Дизайн баннеров

›› Дизайн логотипов

Системы управления:

›› Wordpress

›› OpenCart

Фреймворки:

›› Yii

›› Zend

›› Codeigniter

SEO:

›› Продвижение под ключ

›› Оптимизация сайта

›› Контекстная реклама

Поддержка:

›› Тех. поддержка сайта

Абсолютно любой проект должен начинаться с ТЗ. Если у вас его нет, то не беда - вы смело можете рассчитывать на профессиональную помощь по его составлению. Только при наличии полного ТЗ, возможно объективно оценить сложность, объем и стоимость работы по любому проекту. 

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Сайт: http://promodex.net

Рейтинг: https://it-rating.in.ua/promodex

Рейтинг: http://www.cmsmagazine.ru/creators/promodex/

PHPJavascriptWordPressOpenCartДизайн сайтаHTMLjQueryAjaxYiiАудит сайтаCodeIgniter
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Отзывы заказчиков
pelyhkonst
39 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$170
9 баллов
7 лет назад
Интернет-магазин на OpenCart
Все пункты тех задания реализовали. Баги поправили.
Задача была поставлена в тех задании со скринами и описанием Переделывали много функционала, так как ранее на сайте работало много людей и код был написан криво, поэтому сроки на разработку увеличились Все было оплачено вовремя, заказчик все время был на связи
Ответный отзыв
pelyhkonst
39 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$170
10 баллов
7 лет назад
Доработка интернет-магазина на OpenCart
Довольно сложную задачу выполнили профессионально, ответственно и по хорошей цене. Результатом доволен. Работал по предоплате 50%. Продолжаем сотрудничество.
Отличный заказчик, тех задание составлено отлично, если были какието сложности то все обсуждалось. Рекомендую к дальнейшему сотрудничеству и продолжаем сотрудничать
Ответный отзыв
alexuc
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Натянуть готовый шаблон опенкарта на движок
Работа сделана в срок. Все по тех заданию. Всегда на связи. Будем работать дальше
Оплата произведена вовремя. Проблем не было. Хорошая постановка задачи. На связь выходит постоянно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
pavellopa
Павел 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$750
10 баллов
8 лет назад
Создание сайта
РЕКОМЕНДУЮ! Все сделали отлично, полностью уловили идею. Вся работа отлажена и профессиональна. Правки делаются быстро,качественно. При необходимости обязательно еще обращусь.
Павел проявил себя как честный и порядочный заказчик. Вовремя производил оплату, отвечал на любые вопросы - приятно было работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Unel
52 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$250
10 баллов
8 лет назад
Создание интернет магазина
Отличная работа!! Быстро и качественно, всегда на связи. Консультации по любым вопросам с предложениями по лучшему варианту из возможных. Однозначно рекомендую ребят к сотрудничеству, и сам буду работать. Спасибо!!!
Алексей проявил себя как положительный заказчик, который отлично разбираться в своих потребностях. Разработка магазина прошла без каких-либо проблем. Кроме этого, проект удалось завершить на несколько дней раньше, чем ожидалось и все благодаря отзывчивости Алексея. Отличный заказчик, который ценит свои и чужое время. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
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17 отзывов
$7/час
от $100от 1 дня
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6 отзывов
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