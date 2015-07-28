Разработка сайтов / Продвижение сайтов / Дизайн сайтов

Воспользуйтесь нашими услугами и получите бесплатный аудит сайта в подарок!

›› Наша команда занимается разработкой сайтов с 2011 года.

›› Возьмемся за разработку проекта с любым уровнем сложности.

›› Высокое качество и своевременная сдача проектов.

Навыки нашей команды:

›› Качество

›› Сроки

›› Цена

Программирование:

›› PHP5

›› Javascript

Верстка:

›› HTML5

›› CSS3

›› jQuery

›› Ajax

Дизайн:

›› Дизайн сайтов

›› Дизайн баннеров

›› Дизайн логотипов

Системы управления:

›› Wordpress

›› OpenCart

Фреймворки:

›› Yii

›› Zend

›› Codeigniter

SEO:

›› Продвижение под ключ

›› Оптимизация сайта

›› Контекстная реклама

Поддержка:

›› Тех. поддержка сайта

Абсолютно любой проект должен начинаться с ТЗ. Если у вас его нет, то не беда - вы смело можете рассчитывать на профессиональную помощь по его составлению. Только при наличии полного ТЗ, возможно объективно оценить сложность, объем и стоимость работы по любому проекту.

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Сайт: http://promodex.net

Рейтинг: https://it-rating.in.ua/promodex