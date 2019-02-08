Интеграция 1С и OpenCart 1.5.

Необходимо сделать так, что бы была возможна выгрузка не только всей базой но и отдельной категории. Это просто необходимо настроить. Сайт http://kaskad-krovli.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима интеграция 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) с CMS OpenCart 1.5.5.1.2 без изменения программной части в 1С по следующим критериям:
Работа с заказами с сайта в 1С и обратно;
Работа с товарами с сайта в 1С и обратно;
Автоматическое обновление информации товара между сайтом и 1С:
- наличие/отсутствие;
- цена.
Поиск товара в 1С по артикулу.
Все вопросы в пм.
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