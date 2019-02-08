Интеграция 1С и OpenCart 1.5.

Необходима интеграция 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) с CMS OpenCart 1.5.5.1.2 без изменения программной части в 1С по следующим критериям:

Работа с заказами с сайта в 1С и обратно;

Работа с товарами с сайта в 1С и обратно;

Автоматическое обновление информации товара между сайтом и 1С:

- наличие/отсутствие;

- цена.

Поиск товара в 1С по артикулу.

Все вопросы в пм.