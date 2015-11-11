Доработка и настройка сайта на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка154 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен специалист! Добавить подкатегории,  изменить форму поиска объявлений, а также отредактировать сроки размещения. Внести небольшие корректировки в лич.кабинете проверить раздел регистрации и отредактировать шаблон  на Wordpress

ТЗ приложил. Просьба если Вы не уверены заявки не оставлять!

WordPress
8 лет назад
regats
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад