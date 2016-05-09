regats

Дмитрий regats

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

smotrov
47 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Необходимо настроить title
WordPress
все супер
Все сделал быстро и качественно рекомендую!
Ответный отзыв
Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Правки на вордпресс
WordPress
Задача четкая и понятная, оплата в срок!
Артем, спаривался с данным заданием за один час!
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Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$55
10 баллов
9 лет назад
Правки на вордпресс
WordPress
С Дмитрием сотрудничаем уже давно, оплата всегда во время, постановка задачи всегда ясная и понятная, всегда на связи, работать вместе одно удовольствие!
Артем настоящий профессионал, выполнил свою работу на отлично, а также совершенно бесплатно внес небольшие правки по сайту. Дополнительно при переносе сайта хостером возникли ошибки которые на протяжение почти месяца данные админы не могли решить и исправить задачу. Артему понадобилось всего-лишь два дня и данная ошибка была устранена. С Артемом мы постоянно сотрудничаем и как всегда он удивляет своим талантом и подходом к делу!
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lexbeloff
Алексей 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
8 баллов
9 лет назад
Проверить робот.тхт и sitemap на корректность
сотрудничество удалось
Алексей, выполнил анализ и внес корректировки, по карте Sitemap и robots.txt работа была выполнена за 20мин. Все сделано на профессиональном уровне и дальше будем сотрудничать! Рекомендую!
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Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Настроить количество просмотров
WordPress
Повторно работаем с Дмитрием, четкая и грамотная постановка задачи, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую.
Артем как всегда поразил своим мастерством, перед которым нет никаких преград! Дал необходимые и нужные рекомендации, внес правки без дополнительной оплаты. Работа была выполнена на высоком качестве, не повлекшая дополнительные ошибки. И далее будем плотно сотрудничать!
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