Артем настоящий профессионал, выполнил свою работу на отлично, а также совершенно бесплатно внес небольшие правки по сайту. Дополнительно при переносе сайта хостером возникли ошибки которые на протяжение почти месяца данные админы не могли решить и исправить задачу. Артему понадобилось всего-лишь два дня и данная ошибка была устранена. С Артемом мы постоянно сотрудничаем и как всегда он удивляет своим талантом и подходом к делу!