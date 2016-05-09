Добавить в тайтал (название городов) при выборе по умолчанию ссылки согласно выбранного города в категории.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
необходимо внести правки и оптимизировать сайт - согласно ТЗЗавершен9 лет назад
Внести небольшие правки и корректировки.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Внести небольшие правки и корректировки.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Написание статьи Размножение статей для лучшей индексации минимум 500 статей по базе с ссылкой на сайтКопирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
На вордпресс настроить для отдельных страниц количество просмотров.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Проверить робот.тхт и sitemap на корректностьПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
Нужен грамотный специалист по wordpress! Внести небольшие правки на доске объявлений. 1. В лич. каб. слетело отображение, срок размещения объявлений. 2. В некоторых объявлений неправильное отображение (при открытии). 3. В некоторых ...Закрыт9 лет назад
Необходимо дать описание доски объявления разделы: Товары,Транспорт,Работа,Услуги, Недвижимость по 500 минимум символов. Тексты будут проверяться на уникальность минимум 90%.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $70
Нужен специалист! Добавить подкатегории, изменить форму поиска объявлений, а также отредактировать сроки размещения. Внести небольшие корректировки в лич.кабинете проверить раздел регистрации и отредактировать шаблон на WordpressТЗ приложил. От Вас сроки и стоимость. ТЗ приложилЗавершен9 лет назад
Нужен специалист! Добавить подкатегории, изменить форму поиска объявлений, а также отредактировать сроки размещения. Внести небольшие корректировки в лич.кабинете проверить раздел регистрации и отредактировать шаблон на Wordpress ТЗ приложил. Просьба если Вы не уверены заявки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добавить подкатегории, изменить форму поиска объявлений, а также отредактировать сроки размещения. Внести небольшие корректировки в лич.кабинете проверить раздел регистрации и отредактировать шаблон на Wordpress Внимание! Приложил файл -ТЗ!Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Добавить подкатегории, изменить форму поиска объявлений, а также отредактировать сроки размещения. Внести небольшие корректировки в лич.кабинете проверить раздел регистрации и отредактировать шаблон глв. на WordpressЗакрыт10 лет назад
На wordpress внести правки чтобы выводился город объявления в тайтлеВеб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно отредактировать и настроить на wordpress ( title) - для записейЗавершен10 лет назад
Необходимо отредактировать хлебные крошки на WordPressЗакрыт10 лет назад
Необходимо настроить и оформить правильно ошибку 404 для сайта на wordpressВеб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен фавикон и иконка для соц.сетиИконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт10 лет назад
От Вас грамотный текст, актуальной информации. Вы пишите тексты + фото, можно видео. В вашем тексте мы размещаем Ваши ссылки, баннера, рекламу например от "google adsense" ну и ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт на worldpress нужно исправить по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ для ПК, сейчас 55 из 100 Плюс откорректировать validator.w3.org сейчас 14 ошибок / 06 Оплата- яндекс-wmr-qiwiВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад