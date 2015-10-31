Внести корректировки для сайта на платформе WP

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки170 просмотров
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Добавить подкатегории,  изменить форму поиска объявлений, а также отредактировать сроки размещения. Внести небольшие корректировки в лич.кабинете проверить раздел регистрации и отредактировать шаблон глв. на Wordpress  

8 лет назад
regats
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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