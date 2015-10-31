Внести корректировки для сайта на платформе WP

http://Goldwell.pp.ua ocStore 1.5.5.1.2 1) Для модуля отзывов в магазине нужно подправить стили http://i.shotnes.com/u/518/1030/vogcmfcx.ead.png - не видно имя 2) Заходим в какой-то товар и жмем НАПИСАТЬ http://i.shotnes.com/u/518/1030/te0dfm2a.qts.png и в итоге форма комментариев скрыта, а должна уже быть открыта, раз нажали НАПИСАТЬ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добавить подкатегории, изменить форму поиска объявлений, а также отредактировать сроки размещения. Внести небольшие корректировки в лич.кабинете проверить раздел регистрации и отредактировать шаблон глв. на Wordpress
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