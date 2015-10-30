Написание калькулятора и редактора раздела полиграфия на сайте.

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать калькулятор+редактор визиток/флаеров/прочей полиграфии

Характеристики:

1. CMS Joomla 2.5

2. Калькулятор+редактор как в примере:

http://vizitka.com/spb/printing/businesscards/template-2366/editor

Задача - добавить подразделение:

2.1 по цветности печати - 4 характеристики

2.2 По выбору бумаги - подразделение на плотность (6-10 характеристик), дизайнерскую бумагу и пр - (10  характеристик)

2.3 по формату (а3, а4, а5 и пр.)

2.3 Ламинация - 4 характеристики

2.4 скругление углов - 1 характеристика

+возможность самостоятельно добавлять и редактировать контент и разделы

+ возможность импорт/экспорт раздел стоимость

+ весь контент мы делаем самостоятельно

ПРОСЬБА - обратите внимание на наш запрос, если Вы уже имели опыт работы с полиграфией - тут масса нюансов.

8 лет назад
vinegar
Сергей 
42 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Нужен специалист opencart-ocStore для мелких правок

    $25

    http://Goldwell.pp.ua ocStore 1.5.5.1.2 1) Для модуля отзывов в магазине нужно подправить стили  http://i.shotnes.com/u/518/1030/vogcmfcx.ead.png  - не видно имя 2) Заходим в какой-то товар и жмем НАПИСАТЬ http://i.shotnes.com/u/518/1030/te0dfm2a.qts.png и в итоге форма комментариев скрыта,  а должна уже быть открыта, раз нажали НАПИСАТЬ ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка готового модуля 1С-Битрикс

    Имеется готовый модуль для 1C-Битрикс, но после недавнего обновления интернет-магазинов на Битриксе модуль потерял свою работоспособность: [list=1][*]Изменились поля - было добавлено поле "Идентификатор отправления" (ранее номер документы отгрузки) [*]Пропал чекбокс "доставка разрешена", после выбора которого отправлялись ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать тест на Drupal

    Необходимо собрать тест на Drupal на определение психотипа человека. Тест представляет собой: 18 вопросов. В каждом вопросе будет предложено выбрать 1 или максимум 2 (или ничего) варианта ответа.  Вариант ответа представляет собой слово, при наведении на ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Установка Magento, шаблона, русификация и настройка

    Нужно установить Magento и выбранный шаблон - http://elara.icotheme.com/. Саму админку и весь шаблон (все типовые страницы, личный кабинет, письма о заказах администратору и клиенту, корзину и т.д.) перевести на русский. При этом нужно составить полный ...

    Magento
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Обновить сайт на MODX EVO с версии 1.0.5

    Добрый день, есть проект, который работает на старом modx evo 1.0.5. У данной версии много дыр, и постоянно ругается хостер на зараженные файлы, поэтому решено было обновиться. Надо обновить проект с сохранением всего функционала до последней или предпоследней версии ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Бюджетный сайт на Wordpress

    Бюджетный сайт на Wordpress для информационного сайта. Подробности в ТЗ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ АВТОМАТОМ. Жду конкретную цену и предложения, в ТЗ все подробно расписано, писать - пишите мне в скайп, обговорим и т.п. не нужно. Сделать бюджетный ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Срочно исправить проблему в Битрикс

    В каталоге на сайте, навели на страничку, нажали настройки. И в выпавшем меню поставили галочку для пункта ,,Устанавливать канонический URL,, и весь каталог пропал со странички. Помогите решить проблему. Ваша цена?

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад