Доработка готового модуля 1С-Битрикс

Требуется перенести сайт [url=http://www.techdesigner.ru]www.techdesigner.ru[/url] на новый и быстрый движок с новым дизайном и частично переделанным функционалом. Все пожелания, техническое задание и макеты представлены в техническом задании. Пожелания к движку - что-нибудь быстрое, типа друпала. Расчет через вебмани, ...
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Имеется готовый модуль для 1C-Битрикс, но после недавнего обновления интернет-магазинов на Битриксе модуль потерял свою работоспособность:
- Изменились поля - было добавлено поле "Идентификатор отправления" (ранее номер документы отгрузки)
- Пропал чекбокс "доставка разрешена", после выбора которого отправлялись данные с помощью нашего api.
- В настройках (http://www.liveinform.ru/i/bitrix/step4.jpg) модуля сделать возможность выбора поля с трек-номером: Номер документы отгрузки или Идентификатор отправления
- Наладить отправку данных, минуя чекбокс "доставка разрешена"
Описание модуля: http://www.liveinform.ru/bitrix
Исходный код модуля имеется.
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