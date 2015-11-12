Доработка готового модуля 1С-Битрикс

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка182 просмотра
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Имеется готовый модуль для 1C-Битрикс, но после недавнего обновления интернет-магазинов на Битриксе модуль потерял свою работоспособность:

  • Изменились поля - было добавлено поле "Идентификатор отправления" (ранее номер документы отгрузки)
  • Пропал чекбокс "доставка разрешена", после выбора которого отправлялись данные с помощью нашего api.
Необходимо: 

  • В настройках (http://www.liveinform.ru/i/bitrix/step4.jpg) модуля сделать возможность выбора поля с трек-номером: Номер документы отгрузки или Идентификатор отправления
  • Наладить отправку данных, минуя чекбокс "доставка разрешена"
Модуль: http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/acroweb.tracking/?sphrase_id=8247120

Описание модуля: http://www.liveinform.ru/bitrix

Исходный код модуля имеется.

8 лет назад
pavlov64
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
geraldika
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$60
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сотрудничество с Вячеславом оставило только положительные эмоции. Четко поставленная задача и оплата в срок. Спасибо за работу, буду рад сотрудничеству.
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