Настройка модулей ocStore

Нужно правильно настроить ЧПУ и автогенерацию ЧПУ ссылок для новых товаров и категорий. Сайт в личку. Желателен опыт работы с опенкартом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Прошу помощи в настройке двух модулей для ocStore:
1. модуля Автоматическое отслеживание отправлений Почты россии на ocStore 1.5.5.1.2 (включая настройку отправки смс клиенту)
2. модуль экспорта в Яндекс.Маркет (XML)
Спасибо
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