OpenCart + ЧПУ

$5
Системы управления (CMS)Завершен7 заявок174 просмотра
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Нужно правильно настроить ЧПУ и автогенерацию ЧПУ ссылок для новых товаров и категорий.

Сайт в личку.

Желателен опыт работы с опенкартом.

OpenCart
8 лет назад
san-virtuoz
Владислав 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
web_helper
Алексей 
35 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-3)
8 лет назад
$5
1 день
Справился с задачей. Рекомендую.
Все хорошо, спасибо
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