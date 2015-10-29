Перенос сайта

Согласно т/з доработать сайт на Wordpress: 1. Настроить чередование баннеров вверху страницы, объяснить, как их настраивать и изменять через админку (при необходимости - заменить плагин) - http://joxi.ru/BA04V6BSLkaJAy 2. Заменить изображения в слайдере, добавить ссылки, объяснить и показать, где ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перенести сайт с ucoz на joomla.
Сайт: rakenne.ru
Также необходимо будет отставить возможность использования фотогалереи и каталога домов на сайте.
Цена сроки?
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