Перенос сайта

Системы управления (CMS)Закрыт11 заявок338 просмотров
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Необходимо перенести сайт с ucoz на joomla.

Сайт:  rakenne.ru

Также необходимо будет отставить возможность использования фотогалереи и каталога домов на сайте.

Цена сроки?

8 лет назад
abm
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад