Правки на сайте под управлением Opencart

$20
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка122 просмотра
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Нужно добавить несколько элементов - 3 банера которые меняются при наведении мыши,  и 1 пункт " Светильники на заказ" в меню слева (макет в приложении) 

Нужно интегрировать 3д виртуальный тур по шоуруму.

OpenCart
8 лет назад
canku
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
sumolex
39 летСловакия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$20
1 день
Вся работа сделана качественно и очень быстро. Александр комфортен в общении, предложил собственные варианты решения проблем. Рекомендую к сотрудничество как отличного профессионала. Сам же продолжу сотрудничество.
Рекомендую Владимира! Ответственный и порядочный заказчик, приятный в общении и взаимопонимании, четкая формулировка задач и своевременная оплата. Буду рад сотрудничеству!