Доработка проекта на Битриксе

Необходимо доработать магазин на Битрикс:

1. Проверить выгрузки товаров с сайтов (3 шт.), нужно чтоб вся информация выгружалась и размещалась в нужные инфоблоки

2. Поставить свёрстанную таблицу в карточку товара и настроить отображение по остаткам товара на основании выгрузок

3. Настроить фильтр по отображению характеристик товара (цвет, материал)

4. Настроить данные покупателя (в оформлении заказа, личном кабинете и при регистрации)

5. Сделать привязку одинаковых товаров друг к другу по артикулам, SKU.