Доработка проекта на Битриксе

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка172 просмотра
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Необходимо доработать магазин на Битрикс: 

1. Проверить выгрузки товаров с сайтов (3 шт.), нужно чтоб вся информация выгружалась и размещалась в нужные инфоблоки

2. Поставить свёрстанную таблицу в карточку товара и настроить отображение по остаткам товара на основании выгрузок  

3. Настроить фильтр по отображению характеристик товара (цвет, материал)

4. Настроить данные покупателя (в оформлении заказа, личном кабинете и при регистрации) 

5. Сделать привязку одинаковых товаров друг к другу по артикулам, SKU.

8 лет назад
Eisen1987
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
jxn2006
Виктор 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$200
3 дня
ОК
все прошло хорошо