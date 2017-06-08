Доработка проекта на Битриксе

Согласно т/з доработать сайт на Wordpress: 1. Настроить чередование баннеров вверху страницы, объяснить, как их настраивать и изменять через админку (при необходимости - заменить плагин) - http://joxi.ru/BA04V6BSLkaJAy 2. Заменить изображения в слайдере, добавить ссылки, объяснить и показать, где ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать магазин на Битрикс:
1. Проверить выгрузки товаров с сайтов (3 шт.), нужно чтоб вся информация выгружалась и размещалась в нужные инфоблоки
2. Поставить свёрстанную таблицу в карточку товара и настроить отображение по остаткам товара на основании выгрузок
3. Настроить фильтр по отображению характеристик товара (цвет, материал)
4. Настроить данные покупателя (в оформлении заказа, личном кабинете и при регистрации)
5. Сделать привязку одинаковых товаров друг к другу по артикулам, SKU.
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