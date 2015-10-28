Сделать на сайте dle 2-ю кнопку attachment и т.п.

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок122 просмотра
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Сделать на сайте dle 2-ю кнопку attachment-картинкой (стандартный способ отдачи в дле) - вывести ее через....Подробнее в icq.

8 лет назад
Berlusconii
43 годаЧехия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад