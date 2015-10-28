Настроить кабинет пользователя на 1С-Битрикс

Для сайта на Wordpress нужно дрбавить функционал ограничения к выбранным страницам. То есть нужно установить и доработать какой-либо плагин. Детали ниже. [b]Регистрация пользователей[/b] Поля для регистрации [list][*]Email [*]Пароль [*]Имя [*]Наименование компании [*]Мобильный телефон [/list] После регистрации пользователю высылается письмо на указанный им email для подтверждения регистрации. Все ...