Настроить кабинет пользователя на 1С-Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки127 просмотров
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Необходимо развернуть проект и реализовать личный кабинет на 1С-Битрикс, редакция Стандарт, настроить информационные блоки, формы и связи под следующий функционал:

1. Раздел сообщения, для внутренней переписки с пользователем, сотрудников тех.поддержки.

2. Баланс клиента отражать движения денег, зачисление и списание и отображать общий баланс.

8 лет назад
WRX
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад