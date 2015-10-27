Требуется перенести сайт на вордпрес с одного домена на другой

$5
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок148 просмотров
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Требуется перенести сайт на вордпрес  с одного домена (aguna-uat.luxeo.com.ua) на другой. Оплата по факту либо СБ

8 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 дней назад