Требуется перенести сайт на вордпрес с одного домена на другой

Добрый день. Нужно доработать 2 сайта на Joomla. 1) Доработать заказ в одну страницу (Virtuemart 2, Joomla 2). 2) Изменить вид отображения магазина (карточка товара, категории) в соответствии с приведенным примером (то есть как тут http://totalmx.ru/). По срокам: ...