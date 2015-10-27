Доработка 2-х сайтов на Joomla

Добрый день.

Нужно доработать 2 сайта на Joomla.

1) Доработать заказ в одну страницу (Virtuemart 2, Joomla 2).

2) Изменить вид отображения магазина (карточка товара, категории) в соответствии с приведенным примером (то есть как тут http://totalmx.ru/).

По срокам: 1 заказ до 1-2 дней, 2 - до субботы.

По стоимости - до 50$ .

Спасибо.