Работы по оптимизации

Собственно необходимо сверстать и натянуть дизайн на CMS ModX Evolution. PSD есть. Сайт по типу m a s h v p . c o m[url=http://mashvp.com/] [/url]Необходимо портфолио по работам на данной CMS. В заявке указать предполагаемую ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Закешировать запрос - категории слева
2. Закешировать запрос - категории на главной
3. Редирект с www на без www
5. Убрать дубли главной страници: по типу index.php и т.д.
7. Сделать микроразметку для товаров.
8. Проставить индексы в базу данных и оптимизировать встроенной фукнцией базы.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Доработка сайтаСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Необходимо развернуть и запустить на хостинге тяжелый сайт - аналог justclick ( https://2skladchik.com/threads/baza-justclick-ru-c-sortirovkoy-po-avtoram-na-4-3mln-podpischika.6247/ ). Сайт весит 3GB + БД MySQL 6GB Основной объем базы - зарегистрированные пользователи, их там 5 000 000. Мое видение: Есть также этот настроенный сайт ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт http://www.vounc.ru/, на котором необходимо создать раздел (модуль) для записи на приём к врачу в электронном виде. При этом у работников регистратуры должна быть возможность редактировать расписание работы врачей и время приёма. Также, после записи ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Вообщем сайт пока что на стадии согласования дизайна. Сейчас необходимо определиться с cms ,исходя из следующих требований. Для понимания-Мы авто сервис и сейчас стоит задача предоставлять доступ к камере наблюдения,закрепленной напротив каждого поста- клиенту. на ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, нужно создать cms по функционалу как https://b m s h o p.ru/ и с доработкамиСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется - добавить в сборку opencart 1 5 6 несколько бесплатных шаблонов - добавить [b][url=http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension&filter_license=0&filter_search=one%20page%20checkout]http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension&filter_license=0&filter_search=one%20page%20checkout[/url] [/b] - поставить бесплатный модуль робокассы - (по этой задаче укажите отдельно сумму) - если хватит квалификации - установить такой поиск [b][url=http://habrahabr.ru/sandbox/58915/]http://habrahabr.ru/sandbox/58915/[/url] ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется доработать acymailing добавив несколько дополнительных параметровСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт по продаже по купле продаже авто номеров, будет переведён на немецкий язык по завершению. Желательно указывать примерную цену и CMS на которой собираетесь, писать учесть что нужна будет модерация объявлений. По функциям все просто: Регистрация Разместить объявление о ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад