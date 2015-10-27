Модификация opencart + модификация поиска

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки101 просмотр
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Требуется

- добавить в сборку opencart 1 5 6 несколько бесплатных шаблонов

- добавить http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension&filter_license=0&filter_search=one%20page%20checkout

- поставить бесплатный модуль робокассы

- (по этой задаче укажите отдельно сумму) - если хватит квалификации - установить такой поиск http://habrahabr.ru/sandbox/58915/

OpenCart
8 лет назад
qazaq1
Егор 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 отзывов