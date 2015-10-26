Натянуть готовую верстку на wordpress

$20
Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки177 просмотров
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Нужно натянуть верстку на вордпрес. Шаблон очень простой.

Сверстанные страницы находятся по адресу: http://web-chord.esy.es/jobs/test/index.html

Архив с версткой дам исполнителю.

Бюджет - не более 20$

WordPress
8 лет назад
sholex
39 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад