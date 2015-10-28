Правки на сайте opencart

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки132 просмотра
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1. Вывести актуальную информацию о пунктах доставки (есть API и вроде есть готовый модуль http://www.opencart.com/index.php?route=extension/extension/info&extension_id=15505) Но там много всего, а мне нужно только адреса пунктов доставки, можно и спарсить отсюда http://www.edostavka.ru/contacts/city-list.html

2. Также еще нужны небольшие правки на сайте (убрать кнопку Отложить, в карточке товара добавить ссылку "таблица размеров" чтобы она открывалась в лайтбоксе)

сайт velanershop.ru

OpenCart
8 лет назад
faedrus
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
balv
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад
$15
1 день
Быстро справился с задачей, по ходу работы согласовывал нужные моменты и говорил как будет реализовано. Спасибо за работу!
Задача была четко поставлена, заказчик всегда выходил на связь, что позволяло мгновенно уладить все вопросы. Спасибо за сотрудничество!