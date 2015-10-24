Небольшие правки на сайте Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок170 просмотров
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Небольшие правки на сайте Wordpress. Нужно создать блок подбора записей по нескольким категориям, и ещё несколько мелких правок...

WordPress
8 лет назад
reklamasster
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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