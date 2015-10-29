Разработка CMS на базе CMF Symphony

$2500
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки404 просмотра
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Постоянная, удаленная работа над проектом, построенным на базе Symfony CMF (Symfony 1.4, Doctrine 1.*)

Разработка и внедрение необходимого функционала.

Проект НЕ с нуля, это уже действующий проект, который будет передаваться от текущего разработчика, новому. Вас будет консультировать текущий разработчик, на первых порах, по всем вопросам связанным с проектом.

Много фронтенда.

По проекту не будет одного большого тз на год вперед. Будут спринты. Какие-то короче, какие-то длинней.

Примеры задач:

Интеграция решения с API ISPmanager. Задачи:

- создание виртуальных доменов на сервере с использованием апи

- улаление виртуальных доменов на сервере с использованием апи

Создание функционала регистрации доменов через АПИ регистратора:

Создание UI для пользователя, в котором будут функции:

- генерация доменных имен на основе пресетов (предустановок: 1,2,3 итд)

- создание и хранение профилей предустановок

Интеграция с API регистратора доменов. Задачи:

- автопроверка возможности регистрации заданного кол-ва доменов (хватает ли суммы на балансе)

- проверка баланса в системе

- логирование и вывод ошибок

Будет работа с UI на Bootstrap (т.е. front-end), в обязательном порядке. Все

что делается на бекенде, так или иначе выводится в UI

Будет работа исключительно по бекенду, связанная со статистикой посещаемости,

логированием посещений, хранением и обработкой таких данных.

Обсуждаем ТЗ и его нюансы, Вы мне даете эстимейт по нему, работаем, сдаете, тестируем, если есть баги - фиксите, если есть необходимость доработки, не описанная в прошлом ТЗ, обсуждаем новое ТЗ на доработку, Вы мне эстимейт, работаем.

Оплата: по оплате, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений, первое время высчитаем стоимость часа и будем оплачивать за спринты, с возможной предоплатой до 50% сразу и 50% по факту выполнения работы.

Приблизительный бюджет на 3 месяца фуллтайма разработчика ОТ 160'000 WMR (руб)=2500 WMZ (usd)=58400 UAH (грн)+ бонусы по результатам работы. Привязываемся к WMR. Резкие скачки курса компенсировать нет возможности.

По результатам 3х месяцев, если обе стороны все устроит - постоянное сотрудничество.

Просьба в своем ответе использовать слово "symph", чтобы отделить рассылку от людей.

Обязательные требования:

1. PHP 5.*

2. Frontend (html\css\js\ajax)

3. Symfony 1.4, Doctrine 1.*

4. Выполнение тестового, оплачиваемого задания (сумма/объем задания по договоренности).

Желательно:

5. SQL, XPath.

Просьба не беспокоить:

- посредников (команды с менеджерами/фирмы).

- людей не готовых работать только над этим проектом, имеющих параллельно другие заказы

- людей не имеющих возможности быть на связи, отвечающих на сообщения по

настроению/в зависимости от фазы луны/положения звезд и планет солнечной

системы относительно друг друга. Понимаем что разработчики личности

творческие, но высокий онлайн для этого проекта важен.

- людей, которые ищут отговорки, а не пути решения

8 лет назад
skvorechnyi
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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