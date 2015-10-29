Разработка CMS на базе CMF Symphony

Требуется перенести бекап битрикс на другой хостинг и восстановить там сайт.Доступов к старому фтп нет. Есть только админка. Создали бекап из админки. Надеемся и на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Высылайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Постоянная, удаленная работа над проектом, построенным на базе Symfony CMF (Symfony 1.4, Doctrine 1.*)
Разработка и внедрение необходимого функционала.
Проект НЕ с нуля, это уже действующий проект, который будет передаваться от текущего разработчика, новому. Вас будет консультировать текущий разработчик, на первых порах, по всем вопросам связанным с проектом.
Много фронтенда.
По проекту не будет одного большого тз на год вперед. Будут спринты. Какие-то короче, какие-то длинней.
Примеры задач:
Интеграция решения с API ISPmanager. Задачи:
- создание виртуальных доменов на сервере с использованием апи
- улаление виртуальных доменов на сервере с использованием апи
Создание функционала регистрации доменов через АПИ регистратора:
Создание UI для пользователя, в котором будут функции:
- генерация доменных имен на основе пресетов (предустановок: 1,2,3 итд)
- создание и хранение профилей предустановок
Интеграция с API регистратора доменов. Задачи:
- автопроверка возможности регистрации заданного кол-ва доменов (хватает ли суммы на балансе)
- проверка баланса в системе
- логирование и вывод ошибок
Будет работа с UI на Bootstrap (т.е. front-end), в обязательном порядке. Все
что делается на бекенде, так или иначе выводится в UI
Будет работа исключительно по бекенду, связанная со статистикой посещаемости,
логированием посещений, хранением и обработкой таких данных.
Обсуждаем ТЗ и его нюансы, Вы мне даете эстимейт по нему, работаем, сдаете, тестируем, если есть баги - фиксите, если есть необходимость доработки, не описанная в прошлом ТЗ, обсуждаем новое ТЗ на доработку, Вы мне эстимейт, работаем.
Оплата: по оплате, чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений, первое время высчитаем стоимость часа и будем оплачивать за спринты, с возможной предоплатой до 50% сразу и 50% по факту выполнения работы.
Приблизительный бюджет на 3 месяца фуллтайма разработчика ОТ 160'000 WMR (руб)=2500 WMZ (usd)=58400 UAH (грн)+ бонусы по результатам работы. Привязываемся к WMR. Резкие скачки курса компенсировать нет возможности.
По результатам 3х месяцев, если обе стороны все устроит - постоянное сотрудничество.
Просьба в своем ответе использовать слово "symph", чтобы отделить рассылку от людей.
Обязательные требования:
1. PHP 5.*
2. Frontend (html\css\js\ajax)
3. Symfony 1.4, Doctrine 1.*
4. Выполнение тестового, оплачиваемого задания (сумма/объем задания по договоренности).
Желательно:
5. SQL, XPath.
Просьба не беспокоить:
- посредников (команды с менеджерами/фирмы).
- людей не готовых работать только над этим проектом, имеющих параллельно другие заказы
- людей не имеющих возможности быть на связи, отвечающих на сообщения по
настроению/в зависимости от фазы луны/положения звезд и планет солнечной
системы относительно друг друга. Понимаем что разработчики личности
творческие, но высокий онлайн для этого проекта важен.
- людей, которые ищут отговорки, а не пути решения
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