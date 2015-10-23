Интеграция готовой верстки с CMS wordpress

$60
Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок214 просмотров
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Есть адаптивная верстка, нужно интегрировать ее с wordpess'ом. Это обычный корпоративный сайт юриста, ничего сложного – функционала

минимум, менять код и БД фреймворка не придется, ajax/js nоже. От вас

нужны самые обычные навыки работы с кодом этой cms.

Вот, собственно верстка

test8.dns42.ru/zaslon/

test8.dns42.ru/zaslon/con...

test8.dns42.ru/zaslon/inf...

test8.dns42.ru/zaslon/inf...

test8.dns42.ru/zaslon/law...

test8.dns42.ru/zaslon/pri...

test8.dns42.ru/zaslon/usl...

Сроки выполнения 3 дня.

WordPress
8 лет назад
buroadvokatov
51 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
stepanko
Степан 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад
$60
2 дня
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