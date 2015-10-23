Интеграция готовой верстки с CMS wordpress

Есть адаптивная верстка, нужно интегрировать ее с wordpess'ом. Это обычный корпоративный сайт юриста, ничего сложного – функционала

минимум, менять код и БД фреймворка не придется, ajax/js nоже. От вас

нужны самые обычные навыки работы с кодом этой cms.

Вот, собственно верстка

test8.dns42.ru/zaslon/

test8.dns42.ru/zaslon/con...

test8.dns42.ru/zaslon/inf...

test8.dns42.ru/zaslon/inf...

test8.dns42.ru/zaslon/law...

test8.dns42.ru/zaslon/pri...

test8.dns42.ru/zaslon/usl...

Сроки выполнения 3 дня.