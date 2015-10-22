Поправить футер на сайте иностранных языков.

Добрый день. Нужно добавить вот этот шаблон: shapebootstrap.net/item/1... на вот этот прототип сайта (на Twig): khom.biz/click Можно через СБР, но комиссия за ваш счет. Или можно через любой гарантийный сервис, там комиссии поменьше. Или могу перевести другим способом, но после ...