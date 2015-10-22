Поправить футер на сайте иностранных языков.

Нужно перенести сайт на битрикс, добавить несколько новых фунций. Подробности здесь - https://docs.google.com/document/d/1yIxW817Z-FklxS7NjW2bNVr15UlYExwqJEJaLmJmqGo/edit?usp=sharing
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