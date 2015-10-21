Решить проблему с выводом содержания в статьях

Сайт на wordpress. Содержание у нас отдельным блоком. Нужно сделать удобное заполнение этого содержания.

Сейчас стоит метод довольно странный - добавление отдельной записи в которой будет кусок кода с маркированным списком > ей прикрепляется метка у которой свой php вывода > в самой статье в произвольном поле выбирается уже эта метка

и содержание выводится после этих долгих манипуляций

Нужно всё упростить и сделать по всем правилам разметки, ищу людей кто понимает что такое код который любит поисковик.

Вместе с откликом пишите сразу каким методом вы будете решать проблему, что бы понять подойдёт мне данный метод или нет и сразу пишите стоимость.