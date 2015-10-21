Помочь установить тему вордпресс.

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок132 просмотра
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Здравствуйте,

Еще достаточно давно заказывал сайтик на вордпрессе, на тот момент мне его установил сам разработчик. Сейчас не могу понять как это сделать. Прикладываю на файлообменник общий файл всего движка: https://dropmefiles.com/KPjau

Сама тема contents-> themes - > study. Жду ваших предложений. Заранее благодарю.

8 лет назад
irto2000
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
14 дней назад