Помочь установить тему вордпресс.

Есть сверстанный шаблон. Нужно адаптировать его под ShopCMS с функционалом. Архив прикреплен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте,
Еще достаточно давно заказывал сайтик на вордпрессе, на тот момент мне его установил сам разработчик. Сейчас не могу понять как это сделать. Прикладываю на файлообменник общий файл всего движка: https://dropmefiles.com/KPjau
Сама тема contents-> themes - > study. Жду ваших предложений. Заранее благодарю.
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