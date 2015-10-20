Установка и настройка шаблона Joomla

Сайт каталог компаний, выбран шаблон можноустановить этот или с похожий. В шаблоне есть большая часть того что нужно,

возможно что то нужно установить отдельно. Сms Joomla или wordpress.Шаблон - http://joomlatemplates.youjoomla.info/youtrader/ В шаблоне нужно: 1. Адаптивнаяверстка2. Разделновостей и статей.3. Личныйкабинет для посетителей сайта с функциями: Добавления материалов посетителями вличном кабинете в категории сайта. Модерация материалов админом передпубликацией. Модерация комментариев админом передпубликацией. 4. Анонсыразделов, категорий, новостей и статей на главной странице. НА данный момент

видно вывод только материалов категорий, нужно уточнить как будут видны анонсы

статей и новостей. 5. Возможностьразмещения баннеров в различных частях главной страницы и страниц с новостями и

категориями.6. Menutypes - YJ Mega CSS Dropdown7 . Убратьлишние элементы на страницах шаблона их около 7.