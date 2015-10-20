Установка и настройка шаблона Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки162 просмотра
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Сайт каталог компаний, выбран шаблон можноустановить этот или с похожий. В шаблоне есть большая часть того что нужно,

возможно что то нужно установить отдельно. Сms Joomla или wordpress.Шаблон - http://joomlatemplates.youjoomla.info/youtrader/ В шаблоне нужно:1.      Адаптивнаяверстка2.      Разделновостей и статей.3.      Личныйкабинет для посетителей сайта с функциями:      Добавления материалов посетителями вличном кабинете в категории сайта.     Модерация материалов админом передпубликацией.     Модерация комментариев админом передпубликацией. 4.      Анонсыразделов, категорий, новостей и статей на главной странице. НА данный момент

видно вывод только материалов категорий, нужно уточнить как будут видны анонсы

статей и новостей. 5.      Возможностьразмещения баннеров в различных частях главной страницы и страниц с новостями и

категориями.6.     Menutypes -  YJ Mega CSS Dropdown7 .  Убратьлишние элементы на страницах шаблона их около 7.

Joomla
8 лет назад
mvenskiy
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад