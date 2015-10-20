Нужны работы по CMS DLE

При выполнении первого задания, обнаружил что cms dle пиратская, а это и не безопасно, и не законно, ну и разумеется не солидно для сайта фирмы. Как специалист предложил установить лицензию и освежить версию, настроить seo. Заказчик с радостью согласился. Я все сделал. При проверке он обнаружил что не та ЧПУ которая была ранее, без вывода .html - хотя все модули и правки надо говорить изначально. Потратив уйму времени реализовал прежний вывод ЧПУ. Заказчик утверждал что сайт готов к наполнению первого заказа. Как выяснилось не добавление, не вывод по человечески не работал. Соблюдение сроков: сделал все что я предлагал, плюс бесплатно, потратил свое время что бы реализовать прежний вывод Коммуникация: При первом стуке в скайп начал с 'Привет' - мы что друзья или служили вместе, Культурные люди говорят 'Здравствуйте' или Добрый день'. Если платите, то и уважать исполнителя надо, а не рабом держать. Если хотите потратить кучу времени в пустую и быть рабом - тогда стучите заказчику. Самый неадекватный за 7 лет.