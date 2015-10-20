Нужны работы по CMS DLE

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка175 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно

1 купить лицензию и апнуть с 8.0 до 10.5 CMS DLE

2 адаптировать шаблом под новую версию

3 произвести SEO оптимизацию

8 лет назад
alexann73
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
linkovich
Сергей 
44 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад
$100
1 день
Качество работы: Приходит в проект, требует выбрать его исполнителем, впаривает (продает) левыю услугу, требует отзыв за этот проект и создание нового проекта под впаренную услугу, так же чисто ради отзыва. Берет деньги за впаренное и резко меняет тон. До выполнения хадачи по сути даже дело не доходит. Человек чисто хантит отзывы и профит на всем что умеет\знает, на проблемы заказчика чихает. Соблюдение сроков: Очень оперативно, вы и не заметите как вас крутанули. Коммуникация: Разговор начинает на ты, даже не зная с кем говорит. После получения оплаты, вообще ведет себя надменно.
При выполнении первого задания, обнаружил что cms dle пиратская, а это и не безопасно, и не законно, ну и разумеется не солидно для сайта фирмы. Как специалист предложил установить лицензию и освежить версию, настроить seo. Заказчик с радостью согласился. Я все сделал. При проверке он обнаружил что не та ЧПУ которая была ранее, без вывода .html - хотя все модули и правки надо говорить изначально. Потратив уйму времени реализовал прежний вывод ЧПУ. Заказчик утверждал что сайт готов к наполнению первого заказа. Как выяснилось не добавление, не вывод по человечески не работал. Соблюдение сроков: сделал все что я предлагал, плюс бесплатно, потратил свое время что бы реализовать прежний вывод Коммуникация: При первом стуке в скайп начал с 'Привет' - мы что друзья или служили вместе, Культурные люди говорят 'Здравствуйте' или Добрый день'. Если платите, то и уважать исполнителя надо, а не рабом держать. Если хотите потратить кучу времени в пустую и быть рабом - тогда стучите заказчику. Самый неадекватный за 7 лет.
  • Похожие заказы

  • Натяжка на систему управления/скрипт

    Необходимо выполнить "натяжку" готовой адаптивной верстки на любую подходящую систему управления/скрипт и привязать стандартные функции движка к сверстанным страницам. Главная + 17 внутренних страниц. Возможности: 1. Регистрация пользователя. 2. Анкета пользователя (со стандартным набором полей: имя, возраст, фото, ...

    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Ищем специалиста Битрикс для выполнение доработок по сайту.

    Добрый день. Требуется специалист в битрикс для выполнение доработок магазинов на битрикс [url=http://sportmenu.com.ua/]http://sportmenu.com.ua[/url] и [url=http://steelfactor.com.ua/]http://steelfactor.com.ua[/url]. Перед тем как оставлять заявки, просьба ознакомится с ТЗ и указать ориентировочную стоимость и сроки работ.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Изменить меню сайта на Вордпрессе

    Добрый день! Есть сайт на Вордпрессе, где меню сделано в виде переключающихся вкладок (соответственно эти пункты меню не отображаются в адреной строке). Надо все пункты меню сделать отдельными страницами. Внешний вид меню должен остаться как есть. Срок ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Работа на DRUPAL

    Доброго времени суток! Есть несколько сайтов на поддержке, необходима помощь в их доработках. на Drupal Есть основной сайт + 2 лендинга Работа на постоянку. Работа стандартная: добавление разделов, коррекция, тестирование и  т.д. Очень важно быть на связи и оперативная реакция на задачи! Все ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поправить вывод товаров в каталоге

    $10

    Уважаемые программисты, есть задача, нужна ваша помощь. Мне нужно, что бы на страницах каталога, не отображались товары на верхних уровнях.  http://vtostroy.tmweb.ru/catalog/laminat/ - вот тут например должны быть категории (они выше), но не должно быть списка самих товаров.  http://vtostroy.tmweb.ru/catalog/alloc/ ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сайт на opencart - исправить ошибки в работе поля акция + еще нескольк

    Сайт на opencart 2.0.   1.      цена акции в карточке считается не верно на разные размеры (заведена опция, для каждого размера указана свой цена),  2.      при создании акции на товар (скидочная цена в карточке ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка и натяжка визитки на движок

    Макет в приложении Движки мод х (эво), вордпресс, симфони. Другие не надо. Сайт должен быть адаптивный под планшеты и тел (основные разрешения) В заявке или лс указывайте цену и срок выполнения Требования к исполнителям: обязательно портфолио (адапт. сайты в ...

    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад