Нужно обновить джумлу и переделать дизайн

Необходимо выполнить "натяжку" готовой адаптивной верстки на любую подходящую систему управления/скрипт и привязать стандартные функции движка к сверстанным страницам. Главная + 17 внутренних страниц. Возможности: 1. Регистрация пользователя. 2. Анкета пользователя (со стандартным набором полей: имя, возраст, фото, ...
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Есть сайт , интернет магазин , джумла, старая - 2.5. Надо ее обновить и полностью поменять дизайн . Все подробности в личку
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