Нужно обновить джумлу и переделать дизайн

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок267 просмотров
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Есть сайт , интернет магазин , джумла, старая - 2.5. Надо ее обновить и полностью поменять дизайн . Все подробности в личку

8 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
homep4uk
Кирилл 
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$300
9 дней
Всё отлично!
Всё отлично, рекомендую!
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