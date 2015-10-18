Дописать функционал для Коробочной версии Битрикс24

"1С-Битрикс: Корпоративный портал 15.5.0"

Работает на виртуальной машинe VMWare VMBitrix5.1.3-i386

Нужно чтобы у нас в коробке при добавлении задачи СРАЗУ открывалась подробная форма (без необх-ти нажимать на соответствующую кнопку), а также чтобы после выбора ответственного при постановке задачи автоматом ставилась галочка "принять работу после завершения задачи" и эту галочку мог убрать только пользователь с правами администратора.