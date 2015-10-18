Нужен програмист желательно из Астрахани для натяжки проекта на любую CMS. Сайт тематика портал. Функции: рекламные места, поиск, новости, форум(нужно просто подключить бесплатный), каталог(заполняемый только админом), подписка(можно подключить уже готовую смартреспондер), календарь событий. Можно взять ...
Дописать функционал для Коробочной версии Битрикс24
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
"1С-Битрикс: Корпоративный портал 15.5.0"
Работает на виртуальной машинe VMWare VMBitrix5.1.3-i386
Нужно чтобы у нас в коробке при добавлении задачи СРАЗУ открывалась подробная форма (без необх-ти нажимать на соответствующую кнопку), а также чтобы после выбора ответственного при постановке задачи автоматом ставилась галочка "принять работу после завершения задачи" и эту галочку мог убрать только пользователь с правами администратора.
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