Натяжка на систему управления/скрипт

Необходимо выполнить "натяжку" готовой адаптивной верстки на любую подходящую систему управления/скрипт и привязать стандартные функции движка к сверстанным страницам. Главная + 17 внутренних страниц.

Возможности:

1. Регистрация пользователя.

2. Анкета пользователя (со стандартным набором полей: имя, возраст, фото, образование, о себе и т.п.).

3. Общение между пользователями (модуль сообщения).

4. Ограничение доступа к определенным функциям сайта.

4а. Покупка премиум аккаунта для предоставления полного неограниченного доступа.

5. Модуль Совпадения (пользователю предоставляется фото другого пользователя и возможностью выбора нравится ли он/она ему/ей; в случае, если произошло совпадение, на странице модуля это должно быть видно).

6. Модуль Гости, отображающий гостей страницы пользователя.