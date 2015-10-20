Необходимо выполнить "натяжку" готовой адаптивной верстки на любую подходящую систему управления/скрипт и привязать стандартные функции движка к сверстанным страницам. Главная + 17 внутренних страниц. Возможности: 1. Регистрация пользователя. 2. Анкета пользователя (со стандартным набором полей: имя, возраст, фото, ...
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Надо сделать VendorYML для Joomshopinga https://yandex.ru/support/vendormarket/yml/description.xml
Интересует цена и сроки
сайт briketts.ru
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