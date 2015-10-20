Поправить вывод товаров в каталоге

Уважаемые программисты,

есть задача, нужна ваша помощь. Мне нужно, что бы на страницах каталога, не отображались товары на верхних уровнях.

http://vtostroy.tmweb.ru/catalog/laminat/ - вот тут например должны быть категории (они выше), но не должно быть списка самих товаров.

http://vtostroy.tmweb.ru/catalog/alloc/ - и тут

http://vtostroy.tmweb.ru/catalog/alloc-commercial-stone-/ -а вот на этом уровне вложенности товары и должны быть.

То, что в ссылках - пример. Товары должны отображаться только в конечной папке (и так по всему сайту)