Подправить сайт на opencart

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подправить сайт на opencart кнопку купить и верстку в нескольких местах http://domikmody.com.ua/index.php?route=account/login

OpenCart
8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
  • Похожие заказы

  • Натяжка на систему управления/скрипт

    Необходимо выполнить "натяжку" готовой адаптивной верстки на любую подходящую систему управления/скрипт и привязать стандартные функции движка к сверстанным страницам. Главная + 17 внутренних страниц. Возможности: 1. Регистрация пользователя. 2. Анкета пользователя (со стандартным набором полей: имя, возраст, фото, ...

    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Работа на DRUPAL

    Доброго времени суток! Есть несколько сайтов на поддержке, необходима помощь в их доработках. на Drupal Есть основной сайт + 2 лендинга Работа на постоянку. Работа стандартная: добавление разделов, коррекция, тестирование и  т.д. Очень важно быть на связи и оперативная реакция на задачи! Все ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поправить вывод товаров в каталоге

    $10

    Уважаемые программисты, есть задача, нужна ваша помощь. Мне нужно, что бы на страницах каталога, не отображались товары на верхних уровнях.  http://vtostroy.tmweb.ru/catalog/laminat/ - вот тут например должны быть категории (они выше), но не должно быть списка самих товаров.  http://vtostroy.tmweb.ru/catalog/alloc/ ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сайт на opencart - исправить ошибки в работе поля акция + еще нескольк

    Сайт на opencart 2.0.   1.      цена акции в карточке считается не верно на разные размеры (заведена опция, для каждого размера указана свой цена),  2.      при создании акции на товар (скидочная цена в карточке ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка и натяжка визитки на движок

    Макет в приложении Движки мод х (эво), вордпресс, симфони. Другие не надо. Сайт должен быть адаптивный под планшеты и тел (основные разрешения) В заявке или лс указывайте цену и срок выполнения Требования к исполнителям: обязательно портфолио (адапт. сайты в ...

    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка virtuemart 3 на joomle 3

    Правка шаблона Карточка производителя Карточка товара с переходом по ссылке на производителя с товарами производителя. Распродажи, акции, новый товар. Блог товаров с производителями, акциями, распродажами, новым товаром.

    Virtuemart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивные шаблоны в CMS, из готовой верстки

    Есть готовая адаптивная верстка.  Нужно вставить ее в CMS сделать шаблоны (2x2 CMS).  CMS работает на PHP. Верстка адаптивная, есть несущественные ошибки которые нужно исправить в процессе.  Приложите ваши работы.  Напишите скайп.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дописать функционал для Коробочной версии Битрикс24

    "1С-Битрикс: Корпоративный портал 15.5.0" Работает на виртуальной машинe VMWare VMBitrix5.1.3-i386 Нужно чтобы у нас в коробке при добавлении задачи СРАЗУ открывалась подробная форма (без необх-ти нажимать на соответствующую кнопку), а также чтобы после выбора ответственного при постановке ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад