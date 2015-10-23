Изменить меню сайта на Вордпрессе

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок193 просмотра
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Добрый день!

Есть сайт на Вордпрессе, где меню сделано в виде переключающихся вкладок (соответственно эти пункты меню не отображаются в адреной строке). Надо все пункты меню сделать отдельными страницами. Внешний вид меню должен остаться как есть.

Срок 1-2 дня.

Адрес сайта напишу всем откликнувшимся в личку.

Спасибо!

8 лет назад
leto1987
Наталья 
42 годаЭстония
12 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
linkovich
Сергей 
44 годаГермания
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад
8 лет назад
$30
1 день
Ответственный исполнитель, довел работу до конца, несмотря на то, что задание оказалось труднее, чем представлялось изначально. Очень довольна сотрудничеством! Спасибо!
Отличный заказчик, надеюсь на долгосрочное сотрудничество
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