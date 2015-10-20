Клонировать сайт на Joomla, с небольшой коррекцией дизайна

$20
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки140 просмотров
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Донор и целевой - виртуальный хостинг у одного хостера. Движок - Джумла.

Целевой сайт должен сохранить всю функциональность донорского (отправка данных из формы на мэйл, включая каптчу; калькулятор, "вход для секретарши" для редактирования текста на страничках (см. на стр.Контакты))

Надо:

1) скопировать сайт (ес-сно полный доступ к обоим админкам есть)

2) в целевом сайте изменить:

- цвет оформления (полоса заголовка, подвала, меню и баннера) - просто изменить фоновый цвет

- изменить логотип (используется в заголовке и баннере, одна и та же картинка) - просто написать новое название другим шрифтом, заменить иконку (на аналогичный клипарт)

- заменить 2 картинки в баннере на аналогичные по смылу (из клипарта)

- заменить в настройках формы мэйл для отправки

Joomla
8 лет назад
Vadimbl4
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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