Здравствуйте Нужна верстка и натяжка на движок Wordpress дизайна psd. Краткое тз: 1) Общее количество страниц ориентировочно 8 шт объемом в 1-2 экрана. 2) Фиксированное вертикальное меню. 3) Функционал: 3 языка, соц. сети, слайдер с логотипами на главной и слайдер ...
Клонировать сайт на Joomla, с небольшой коррекцией дизайна
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Донор и целевой - виртуальный хостинг у одного хостера. Движок - Джумла.
Целевой сайт должен сохранить всю функциональность донорского (отправка данных из формы на мэйл, включая каптчу; калькулятор, "вход для секретарши" для редактирования текста на страничках (см. на стр.Контакты))
Надо:
1) скопировать сайт (ес-сно полный доступ к обоим админкам есть)
2) в целевом сайте изменить:
- цвет оформления (полоса заголовка, подвала, меню и баннера) - просто изменить фоновый цвет
- изменить логотип (используется в заголовке и баннере, одна и та же картинка) - просто написать новое название другим шрифтом, заменить иконку (на аналогичный клипарт)
- заменить 2 картинки в баннере на аналогичные по смылу (из клипарта)
- заменить в настройках формы мэйл для отправки
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