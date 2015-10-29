Верстка + натяжка дизайна

Уважаемые программисты, есть задача, нужна ваша помощь. Мне нужно, что бы на страницах каталога, не отображались товары на верхних уровнях. http://vtostroy.tmweb.ru/catalog/laminat/ - вот тут например должны быть категории (они выше), но не должно быть списка самих товаров. http://vtostroy.tmweb.ru/catalog/alloc/ ...