Верстка + натяжка дизайна

Системы управления (CMS)Завершен12 заявок316 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте

Нужна верстка и натяжка на движок Wordpress дизайна psd.

Краткое тз:

1) Общее количество страниц ориентировочно 8 шт объемом в 1-2 экрана.

2) Фиксированное вертикальное меню.

3) Функционал: 3 языка, соц. сети, слайдер с логотипами на главной и слайдер на странице роботы.

4) Адаптивность.

Полное тех задание и макеты отправлю в личку. Интересует приблизительная стоимость и сроки выполнения работы.

8 лет назад
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
LCGreyAngel
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 лет назад
$150
5 дней
Рекомендую Сергея к сотрудничеству как очень ответственного и грамотного специалиста! Отдельно стоит отметить пунктуальность, навыки делового общения, готовность идти на встречу и помогать решать вопросы возникающие в процессе работы. Однозначно рекомендую к сотрудничеству! Буду рада продолжить работу по другим проектам!
Всегда приятно работать с профессионалами. Четко поставленная задача, превосходно выполненные макеты. Постоянно на связи, любые вопросы решались очень оперативно. Оплата выполнена в срок и в полном объёме. Настоятельно рекомендую к сотрудничеству.