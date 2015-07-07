Елена отличный, исполнительный фрилансер. Знает цену своей работы, и знает что хочет заказчик. В вопросах, когда вы в чем-то не разбираетесь подскажет. Давно нахожусь на бирже в качестве заказчика, могу сказать, что Елена один из немногих исполнителей, кто умеет рассчитать время как своё, так и сделать все бонусом быстрее, чем вы ожидаете. 10 из 10! Грамотная подготовка исходных материалов.