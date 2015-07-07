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ТОП-50— Дизайн интерфейсов и игр
ТОП-50— Презентации
ТОП-50— Иконки и Пиксель-арт
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ТОП-50— Фирменный стиль
Портфолио
- Логотип компании1020 просмотров
- Логотип компании1075 просмотров
- Дизайн флаера1057 просмотров
- Логотип сети магазинов1155 просмотров
- Фирменный стиль1142 просмотра
- Фирменный стиль1093 просмотра
- Логотип свадебного объединения1032 просмотра
- Логотип Агентства Торжеств973 просмотра
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- Логотип компании802 просмотра
- Логотип кинопортала825 просмотров
- Логотип бизнес центра1093 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
9 лет назад
Логотип был готов даже раньше оговоренного срока. Все было сделано творчески и с душой! Благодарю и рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничеством с Владимиром очень довольна! Все прошло четко, быстро, легко и слаженно! Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
$160
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за работу. Как таковое, качество хорошее, хотя и не все подошло. Хотелось бы взаимодействия в процессе работы. Что позволило бы на ранних стадиях обсуждать и корректировать дизайн в нужную сторону. К сожалению, многие дизайнеры страдают принципами "покажу только когда будет готово". Соблюдение сроков и очень чёткая коммуникация.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект. Одна из моих лучших работ)) Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
$80
10 баллов
10 лет назад
Все прекрасно и вовремя.Сотрудничеством довольны,рекомендуем
Ответный отзыв
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству!
$187
10 баллов
10 лет назад
Елена отличный, исполнительный фрилансер. Знает цену своей работы, и знает что хочет заказчик. В вопросах, когда вы в чем-то не разбираетесь подскажет. Давно нахожусь на бирже в качестве заказчика, могу сказать, что Елена один из немногих исполнителей, кто умеет рассчитать время как своё, так и сделать все бонусом быстрее, чем вы ожидаете. 10 из 10! Грамотная подготовка исходных материалов.
Ответный отзыв
Сотрудничество с Артёмом принесло исключительно положительные впечатления! С радостью продолжу работу в дальнейшем по другим проектам. Мои рекомендации!
$60
9 баллов
10 лет назад
К Елене обратился после несостоявшейся работы с другим исполнителем. Изначально показалось дороговато, но получил 3 совершенно разных исполнения логотипа и только тогда осознал, что именно мне надо. Позже мне будет нужен фирменный стиль, надеюсь договоримся о скидке :) Четко прописала правила игры и, надо отдать должное, сама им следовала безукоризнено. Очень адекватный исполнитель. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничество с Сергеем состоялось, обратная связь довольно быстрая, задержек с оплатой не возникло. Рекомендую к сотрудничеству.
Дизайн сайтов
190 отзывов
$5/час
от $100от 2 дней
#78
Логотипы и Знаки
91 отзыв
$5/час
от $30от 1 дня
#56
Баннеры
19 отзывов
$7/час
от $7от 1 часа
#75
Иконки и Пиксель-арт
5 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#48
Фирменный стиль
4 отзыва
$5/час
от $30от 1 дня
#49
Верстка полиграфии
4 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#94
Дизайн интерфейсов и игр
2 отзыва
$30/час
от $30от 1 дня
#31
Презентации
2 отзыва
$20/час
от $20от 1 дня
#38
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
$30/час
от $30от 1 дня
#69
Дизайн продукции
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#121
Шрифты
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#86
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#466
3D-графика
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#612