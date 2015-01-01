Сайт каталог компаний, выбран шаблон можноустановить этот или с похожий. В шаблоне есть большая часть того что нужно, возможно что то нужно установить отдельно. Сms Joomla или wordpress.Шаблон - http://joomlatemplates.youjoomla.info/youtrader/ В шаблоне нужно:1. Адаптивнаяверстка2. Разделновостей ...