Сайт каталог компаний, выбран шаблон можноустановить этот или с похожий. В шаблоне есть большая часть того что нужно, возможно что то нужно установить отдельно. Сms Joomla или wordpress.Шаблон - http://joomlatemplates.youjoomla.info/youtrader/ В шаблоне нужно:1. Адаптивнаяверстка2. Разделновостей ...
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Продвижение международной инвестиционно-финансовой компании. ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Добработка дизайна и функционала сайта на Drupal . Подробное ТЗ в файле. Оплата 20 EUR. Оплата через платежную систему Paypal. Срок 1-2 дня. Оплата ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Техническое задание. Нужно реализовать работы по раскрутке и продвижению сайта. CMS - Drupal Тематика – Сайт инвестиционно-финансовой компании с элементами: • Бизнеса • Туризма ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Требуется 1. Сделать 4 виджета для продажи каждого продукта и установить код на сайте. Авиабилеты Аренда авто ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Список работ. 1. Момент по нижней части сайта размер страницы сначала сделали фиксированным получается если текста больше, то страница увеличивается а колонки остаются на своем месте нужно сделать чтобы ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад