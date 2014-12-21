Небольшой сайт, но в своё время там был форум который заспамили дико. База была одна и теперь она огромного размера 2гб. Надо вычистить хотя бы основной мусор, можно не до самого конца, главное чтобы база ...
Настройка модуля продажи авиабилетов / проката авто / отелей
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется
1. Сделать 4 виджета для продажи каждого продукта и установить код на сайте.
Авиабилеты
Аренда авто
Отели
Круизы
2. Настроить страницу на которую будет перенаправляться клиент для того чтобы сделать заказ и увидеть результаты.
Обновить верхнюю и нижнюю часть страницы и настроить стили, чтобы совпадало со стилями главного сайта.
Сайт сделан на Drupal.
Есть детальная инструкция на английском языке.
Оплата 20 EUR.
Оплата через платежную систему Paypal.
Срок 1-2 дня.
Оплата после выполнения всех работ.
Спасибо за внимание.
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