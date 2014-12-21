Настройка модуля продажи авиабилетов / проката авто / отелей

$30
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки117 просмотров
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Требуется

1. Сделать 4 виджета для продажи каждого продукта и установить код на сайте.

Авиабилеты

Аренда авто

Отели

Круизы

2. Настроить страницу на которую будет перенаправляться клиент для того чтобы сделать заказ и увидеть результаты.

Обновить верхнюю и нижнюю часть страницы и настроить стили, чтобы совпадало со стилями главного сайта.

Сайт сделан на Drupal.

Есть детальная инструкция на английском языке.

Оплата 20 EUR.

Оплата через платежную систему Paypal.

Срок 1-2 дня.

Оплата после выполнения всех работ.

Спасибо за внимание.

9 лет назад
mvenskiy
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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