Настройка модуля продажи авиабилетов / проката авто / отелей

Требуется

1. Сделать 4 виджета для продажи каждого продукта и установить код на сайте.

Авиабилеты

Аренда авто

Отели

Круизы

2. Настроить страницу на которую будет перенаправляться клиент для того чтобы сделать заказ и увидеть результаты.

Обновить верхнюю и нижнюю часть страницы и настроить стили, чтобы совпадало со стилями главного сайта.

Сайт сделан на Drupal.

Есть детальная инструкция на английском языке.

Оплата 20 EUR.

Оплата через платежную систему Paypal.

Срок 1-2 дня.

Оплата после выполнения всех работ.

Спасибо за внимание.