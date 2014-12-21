Создание Блога

Требуется создать персональный блог со стандартный функционалом. Главная с лентой публикаций, страница About, архив статей, подписка, комментарии, тэги, удобный редактор текста, вставка видео, картинок, галерей, возможность публикации по почте и отложенной публикации. Ничего лишнего. Ничего сверхъестественного. Возможно, потребуется краткий курс по управлению – схватываю все быстро. Чем меньше деталей на сайте – тем лучше. Если Вы считаете, что есть какая-то функция, которая мне также в будущем пригодится - я готов прислушаться к профессиональному суждению.

В качестве референсов могу предложить блоги avc.com или blog.samaltman.com. В целом и общем - меньше шелухи, четкое следование функции.

Мне важно, чтобы Вы поняли: я хочу персональный блог. Это мой блог. Обо мне. Для меня. Если там будут присутствовать и наблюдать другие люди - их дело. Если захотят что-то откомментировать или лайкнуть, или поделиться ссылкой - тоже. Это в первую очередь для меня - ставить цели и достигать их, писать об этом, следить за собой, за своим прогрессом.