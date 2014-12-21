Модуль на DLE 10,х

Нужно написать модуль простецкой подписки на новые статьи на сайте

Модуль должен быть максимально простой - ввел мыло и ура/победа. Также должны быть иконки соц сетей - ткнул иконку и ура/победа

Модуль должен размещаться в двух местах - традиционно на главной странице и после каждой новости возле иконок "поделиться в соцсетях"

Хотел уточнить возникший вопрос - после ура/победа - подписчик попадает в базу и при выходе новости/статьи получает уведомление на почту с заглавием фото и кратким содержанием новости/статьи