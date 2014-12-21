Node.js parser

Доброго времени суток программисты. Ситуация следующая: слетела адаптивная мобильная верстка, видимо, кто-то из предыдущих фрилансеров, а может даже и я. Нужно либо исправить ошибку, либо обновить сайт, как вижу решение проблемы я, может у вас есть другое, ...