Печать PDF с Flex приложения

В Flex апликухе (в браузере) создается PDF с помощью библиотеки PurePDF.

В данный момент файл аплоадится на сервер. Требуется найти способ печатать pdf на клиенте после его формирования (на худой конец преобразовывать на сервере в jpeg который можно затащить на клиента потом).

Платные библиотеки не вариант.

Исполнитель из Украины, оплата (по ФАКТУ, предоплата не обсуждается) кредиткой ПриватБанка.