Печать PDF с Flex приложения

Веб-программированиеЗакрытнет заявок116 просмотров
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В Flex апликухе (в браузере) создается PDF с помощью библиотеки PurePDF.

В данный момент файл аплоадится на сервер. Требуется найти способ печатать pdf на клиенте после его формирования (на худой конец преобразовывать на сервере в jpeg который можно затащить на клиента потом).

Платные библиотеки не вариант.

Исполнитель из Украины, оплата (по ФАКТУ, предоплата не обсуждается) кредиткой ПриватБанка.

9 лет назад
caballero
Леонид 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
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