Создание раздела сайта для работы над проектами

Требуется создать и разместить раздел к основному сайту для работы над проектами. Подробности:

Наша фирма занимается (в том числе и) проектированием инженерных систем. Порой проекты в процессе работы приходится корректировать несколько десятков раз. При этом в дальнейшем разобраться в том, какая версия последняя, и начиная с какой внесены те или иные изменения, кто, кому и куда их отправил на e-mail, практически невозможно. Я уж не говорю о том, что общение заказчика и проектировщика, а также замечания заказчика разбросаны по десяткам писем, и не всегда становятся известны ГИПу и контролеру. Для упорядочивания сего бардака требуется следующее:

- По адресу vitacom.ru/projects размещаем вход для участников работы над проектами по логину и паролю

- при этом необходимо обеспечить при регистрации очередного проекта в работу отправку клиентам ярлычка, кликая по которому он попадает на страничку проекта, минуя ввод логина и пароля.

- При входе под своим логином и паролем участник попадает в свой личный кабинет, в котором есть ссылки на все прокты, участником которых он является. Можно перейти по одной из ссылок, и попасть на страничку одного из проектов.

На страничке проекта присутствуют следующие поля:

В шапке:

- Название проекта

- раздел проекта

- шифр проекта

- стадия проектирования

- ФИО клиента и его телефон

- Имя Отчество проектировщика и его телефон

- ФИО менеджера проекта и его телефон

- ФИО ГИПа и его телефон

- даты начала и окончания работ по проекту

- ссылка на сетевой график работ

- ссылка на техническое задание по проекту

- ссылка на дополнительные условия по проекту (сколько экз. проекта сдается в печатном виде, в каком формате предоставляется эл. Копия и т.д.)

- таблица для замечаний заказчика, с возможностью вести переписку по этим замечаниям(типа форума), с нумерацией данных замечаний.

- таблицу с загруженными выполненными на данный момент версиями проекта с полями:

а) дата загрузки

б) версия проекта

в) перечень замечаний, устраненных в данной версии

г) ссылка на файл с данной версией

Над таблицей- кнопка «Загрузить новую версию», при нажатии на которую предлагается подставить автоматически дату загрузки и номер версии, предлагается выбрать номера замечаний, учтенных в данной версии (из существующих и не отмеченных ранее), а также- выбрать файл для загрузки.

Необходимо реализовать автоматическое уведомление участников проекта на e-mail о загрузке на страничку новой версии проекта.

Замечания с выбранными номерами должны выделяться цветом и становиться недоступными для редактирования.

При этом проектировщик при входе под своими учетными данными дополнительно должен видеть поле с суммой вознаграждения за данный проект, а менеджер проекта- поля с суммой договора, суммой внесенной предоплаты и суммой к окончательному расчету.

Странички с проектами заводятся менеджером проекта, он же заполняет все данные из шапки, и после этого, по нажатии кнопки «зарегистрировать проект» участникам должны быть отправлены уведомления на e-mail и ярлычки для входа на страничку проекта.

Необходима возможность добавлять несколько участников проекта со стороны заказчика, а также предусмотреть доступ ко всем страничкам проектов руководителем нашей фирмы.

Доп. Данные: основной сайт выполнен на Joomla 1.5

Срок выполнения проекта- до Нового года