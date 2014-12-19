Работа с Flash

Для сайта свадебного агентства http://wedding-italian.com/czenyi.html Требуется сделать калькулятор услуг подобие этого http://www.wfactory.ru/calc Со скриптом, чтобы после обсчета отправлялась заявка. Сайт на MODx Обязательно указывать стоимость работы в заявке! Всем спасибо!
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Ищу профи по работе с flash. Конкретно нужна имитация проигрывания flash видео без самого проигрывания. Подробно обьясню в icq или jabber... новички не стучитесь, потратите время.
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