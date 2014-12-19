Работа с Flash

Требуется сконвертировать .max модель таким образом, чтобы она корректно отображалась в браузере через three.js, и привести пример отображения. Понятие корректности подразумевает в себя корректное отображение текстур в браузере. Как НЕ должно работать: http://yo-team.ru/test2/ Как ДОЛЖНО отображаться: ...