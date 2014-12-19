Нужно на PostgreSQL сделать фильтр

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка141 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработчик чтобы сделать фильтр для поиска на postgresql

Желательно опыт работы с бета версией и JONSB

PostgreSQL
9 лет назад
crack1
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Поисковый сервис: Работа с API поисковых систем

    Нужно сделать несложный поисковый сервис для личных нужд. Верстка не требуется, в упрощенном виде. Только ядро/движек/ схематично, верстку потом натянут. Если можете при этом еще и сверстать очень хорошо, то вам приоритет в рассмотрении заявок! Нужно ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • WordPress plugin - поиск точек продаж

    Нужно создать plugin для wordpress, который будет позволять пользователям сайта находить ближайшие к ним точки продаж по США/Канаде и всему миру. С точки зрения пользователя сайта, когда он будет попадать на страницу поиска точек продаж, ему ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Веб магазин на основе csv с данными товаров

    У нас есть csv файл с данными о товарах, нам нужно на основе этого файла получить php код, который можно будет загрузить на сервер и который будет показывать эти товары в виде веб магазина. Примеры ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Админка + Digiseller, доработка

    Сервис Digiseller предоставляет готовые скрипты магазина (на текущий момент версия 4.0) на php (через xml). Проблема в том, что если добавить чужой товар, то подгружаются данные, созданные к этому товару. Нужны доработки, которые позволят более ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • .net mvc консультация

    создаю контроллер все нормально работает через пять минут он перестает работать, нужна помощь работаю с CMS nopcommerce .NET MVC после двадцати минут без активности объект пропадает

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка сайта на Wordpress

    Добрый день всем Дизайн в приложении здесь - landofart.ru/Desktop.rar, прошу назвать цену и срок Цену указывайте пожалуйста ТОЛЬКО в рублях. СРАЗУ ГОВОРЮ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НЕ НУЖЕН! Бриф во вложении

    WordPress
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка ADMIN на Bootstrap

    $1000

    Необходимо разработать и поддерживать Админку на Bootstrap Примеры http://demo.neontheme.com/dashboard/main-3/ http://themes.laborator.co/xenon/angular/#/app/dashboard-variant-1 Детальное тз после собеседования Требования: Человек должен иметь большой опыт работы с Bootstrap - если вы ни разу с ним не работали - не оставляйте свои заявки - это не интересно Наличие ...

    Bootstrap
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Пропарсить товары и категории из магазина

    $40

    пропарсить товары и категории из магазина http://fitnessdepot.co.il/ сохранить в хмл файл на самом деле есть бд сайта (мадженто) но не знаем как с ним справится как получить товары экспорт мадженто выдает кашу

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад